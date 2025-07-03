‘Bu parayla yaşanmaz kardeşim’

Ağıralioğlu, memur, emekli ve işçiye yapılan zam oranlarının yetersizliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



“Emekliye, memura, işçiye verdiğiniz parayı kendiniz alın, bir geçinin bakalım nasıl oluyor. 2025 yılında vatandaşınıza verdiğiniz, reva gördüğünüz ve ‘ne kadar güzel’ dediğiniz parayı alın da bir geçinin bakalım nasıl oluyor.”



Ağıralioğlu, meclisteki çoğunluğa atıf yaparak, “Her meslek grubunda şikayetçi olan insanlarımızı temsil edecek sayıda milletvekili AK Parti grubunda var. Bu insanlara verdiğiniz parayla bir ay yaşasınlar. Eğer döndüklerinde Sayın Cumhurbaşkanı’na derlerse ‘Efendim, harikaymış memleket, bu parayla yaşanıyormuş.’ Biz siyaseti bırakacağız” dedi.



‘Enflasyonun yükü dar gelirlinin sırtında’

Hükûmetin enflasyonla mücadele politikasına da tepki gösteren Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Enflasyonla mücadeleyi dar gelirlinin, asgari ücretlinin, emeklinin sırtına vurarak yapan hükûmetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Bu insanların zam taleplerinin meşruiyetini hükûmet şöyle duysun: Bu parayla yaşanmaz kardeşim.”



Anahtar Parti lideri, ekonomik göstergelerin vatandaşa etkisini değerlendirirken, maaş düzenlemelerinin yaşam maliyetleriyle örtüşmediğini savundu.



Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37, yıllık ise yüzde 35,05 oldu. Bu verilerle birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,57, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının ise yasal düzenlemeyle birlikte 16 bin 880 TL seviyesine çıkarılması gündemde.

Kaynak : PHA