Anaç, açıklamasında, "Çevreyi değil küresel şirketleri koruyan, halkı değil karbon baronlarını kollayan bu sahte 'iklim' yasasını kabul etmek halka ihanettir" ifadelerini kullandı. Yasanın içeriğine ve uygulanma biçimine yönelik eleştirilerini sıralayan Anaç, "Milletin çıkarını değil, Brüksel’in, Davos’un, sermaye kulüplerinin ajandasını dayatan bu kanun; ne fosil yakıtla mücadele ediyor, ne doğayı koruyor, ne halkı gözetiyor!" dedi.



‘Emisyon değil, irade teslimiyetidir’

Açıklamasında özellikle termik santrallere karşı yeterli önlem alınmamasını eleştiren Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yıllardır bu toprakları zehirleyen termik santrallere dokunmayan, köylüyü ve üreticiyi enerji devlerine teslim eden bu yasa, emisyon değil, irade teslimiyetidir. Adına ‘İklim Kanunu’ demeleri yetmez; içeriği yok, cesareti yok, halk yararı yok!"



‘Bu ihanete ortak olmadık’

DEVA Partisi’nin Meclis’te yasaya karşı duruş sergilediğini belirten Anaç, "DEVA Partisi olarak Meclis’te geçen bu ihanet yasasına milletvekillerimiz ret oyu vererek bu ihanete ortak olmadık" diyerek açıklamasını tamamladı.



Söz konusu yasa, TBMM’de kabul edilmesinin ardından kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden olmuş, bazı çevreler tarafından çevre koruma politikalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak : PHA