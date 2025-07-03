Komisyonda teklifin genel çerçevesini sunan AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, düzenlemelerin kamu verimliliği, teknolojik dönüşüm ve sosyal güvenlik alanında kolaylıklar sağladığını belirtti.



TSK personel sistemi yeniden yapılandırılıyor

Teklifte yer alan en dikkat çekici düzenlemelerden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilişkin oldu. Buna göre; general ve amiral rütbelerine terfi sisteminde, teknolojik gelişmeler ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda esneklik getiriliyor. Korgeneral/kıdemli koramiral ve oramiral rütbelerine geçişte kriterler yeniden tanımlanırken, hizmet süresi ve yaş haddine ilişkin uygulamalar da güncellenecek.



Özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan personel eksikliği ve yapısal dönüşüm sürecine uygun olarak, harp enstitülerinden mezun subayların terfi süreçlerinde uyum sağlanması hedefleniyor.



Komisyon toplantısında konuşan Resul Kurt, “Teklif; teknolojik dönüşüm, kamu verimliliği, personel yönetimi ve sosyal güvenlikte büyük kolaylıklar sunmaktadır. Ayrıca emekli vatandaşlarımızın ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin mağduriyet yaşamadan işlemlerini sürdürebilmeleri için yeni bir çerçeve sunuyoruz” dedi.



Emekliye zam netleşti: En düşük maaş 16.881 TL

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Aylık enflasyon yüzde 1,37, 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,71 olarak açıklanırken, emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseltilecek.



Turizm sektörüne düzen: Halk plajlarında kamu yararı korunacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı günübirlik tesislerin işletme modeli yeniden yapılandırılıyor. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda bu tesisler yalnızca Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi ya da %45 hissesi Bakanlığa ait şirketler tarafından işletilebilecek. Halk plajlarının ücretsiz ve kamu yararına hizmet vermeye devam etmesi sağlanacak.



Öte yandan, konaklama sektöründe haftalık izin düzenlemesi de değişiyor. İşçi talebine bağlı olarak izinlerin 10 günlük periyotlarda kullanılmasına olanak tanınacak. Bu uygulamanın hem sezonluk yoğunluğu yönetmede hem de çalışanların özel yaşam dengesi açısından fayda sağlayacağı belirtiliyor.



Gurbetçiye SGK kolaylığı: Temsilciliklerden başvuru yapılabilecek

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının SGK işlemleri artık yurtdışı temsilciliklerde gerçekleştirilebilecek. Böylece posta yoluyla yaşanan gecikmelerin ve Türkiye’ye dönüş zorunluluğunun önüne geçilecek.



İş Kanunu’nda dijitalleşme: KEP ile bildirim mümkün olacak

İş Kanunu’na getirilen bir başka düzenleme ile iş akdinin feshi dışındaki tüm bildirimler Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla yapılabilecek. Bu bildirimler yazılı belge ve ıslak imzalı evrakla aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak. Yeni sistem, işçi-işveren ilişkilerinde güven artırıcı ve maliyet azaltıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA