Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan raporda, Bakanlığın cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği projelerden birinin de eğitimde geleceğe bakışı şekillendirmek amacını taşıyan, "Cumhuriyetin 100. Yılı: Eğitimde Geleceğe Bakış Raporu" olduğu belirtildi.

Eğitimdeki her pozitif gelişmenin, yeni yüzyılda Türk milletinin varlığını sürdürmesi, gelişmesi, güçlenmesi ve refah seviyesini artırması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapılan raporda, dört farklı bölüm ve zengin konu başlıkları yer alıyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından desteklenen farklı üniversitelerdeki akademisyenler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve MEB uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan rapor, analiz ve öngörülerle eğitimdeki fırsatları ve riskleri ortaya koyarken uygulamaya dair esasları belirleyerek Türkiye'nin eğitim sisteminin daha nitelikli olabilmesi için bir çerçeve sunuyor.

Çalışmanın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmada gerekli eğitim politikalarının oluşturulmasında bir kaynak ve tüm eğitimciler için bir başvuru metni olması amaçlanıyor.

Rapor, "Eğitim Felsefesi ve Değerler", "Teknoloji ve Eğitim", "Eğitimde Yeni Yaklaşımlar", "Sürdürülebilirlik ve Eğitim" ana başlıkları altında bir çok konuyu kapsıyor.

"EĞİTİM FELSEFESİ VE DEĞERLER"

Raporda yer alan bu başlığa göre, eğitim sisteminin temeline sistematik bir eğitim felsefesinin konulmasının, öğretim programlarında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerlerin yaygın biçimde benimsenmesine katkı sunacağı öngörülüyor.

Eğitim sisteminin temeline sistematik bir eğitim felsefesi konulmasının evrensel, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan erdemli nesillerin yetiştirilmesine olumlu katkı sağlayacağına vurgu yapılan raporda, bu durumun akademik başarıya katkı sunacağı da belirtiliyor.

"EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR"

Bu bölümde eğitimde öğrenme ve dönüşüm, ölçme ve değerlendirme ile eğitim yönetimi başlıklarında geleceğe yönelik ancak günümüzde de yararlanılabilecek çeşitli eğitim yaklaşımları ve yönelimleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Sorgulamaya dayalı öğrenme, iş birlikli öğrenme, bağlam temelli öğrenme, aktif öğrenme, hayat boyu öğrenme gibi başlıklarla sunulan bölümde, sadece öğrenciler için değil, öğretmen ve okul yöneticileri için de tavsiyeler bulunuyor.