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İl Jandarma Komutanlığı Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten öldürme suçundan aranan M.T.A’yi (27) ticari araçla Adıyaman’dan Mersin yönüne gideceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ticari araçla kaçmaya çalışan M.T.A’yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 1 tabanca, şarjör, mermi, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten adam öldürme ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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