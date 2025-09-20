Şeriban ÖZÇAKMAK – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 6. bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 6. bölümünün “Sorumluluk Vermek” adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

“Değerli velilerimiz, evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan “Ailem” dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 6. Bölümü: Sorumluluk Vermek

Sevgili Veliler, evdeki küçük görevler, kapasite ve yaşlarına uygun sorumluluklar çocukların fiziksel ve duygusal gelişimine büyük katkılar sunar.”

