Şeriban ÖZÇAKMAK - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 17'inci bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 17'inci bölümünün 'Doğru ve Güvenli Teknoloji' adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Değerli velilerimiz, evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailem' dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 17. Bölümü: Doğru ve Güvenli Teknoloji

Sevgili veliler, çocuklarımızın dijital dünyadaki kişisel verilerinin korunması, bu mecralardaki güvenliği ve dijital okuryazarlık becerileri geliştirmesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu unutmayalım. Bilinçlenelim, bilinçlendirelim!'

Kaynak : PERRE