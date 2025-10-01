Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Hz. Üzeyir Peygamber Külliyesi'nin etrafında yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, Külliye alanında yürüyüş yolları, kamelyalar ve çocuk oyun alanları yapılarak ve rengarenk çiçekler ekilerek ziyaretçilerin daha huzurlu ve düzenli bir ortamda manevi ziyaretlerini gerçekleştirmeleri sağlanmış oldu.

Üzeyir Peygamber Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı İsmail Yoloğlu Külliyenin çevre düzenleme çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'a plaket takdim etti.

Vali Osman Varol burada yaptığı açıklamada, 'Valilik olarak kentimizin manevi değerlerini koruyup, yaşatmaya, bugünlerimize ve yarınlarımıza anlam katmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE