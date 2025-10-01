Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin yapay zeka İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'de yapay zekâ teknolojisi kullandığını belirten girişimlerin oranı %7,5 olarak kaydedildi. Bu oran, 2021 yılında %2,7 olarak saptanmıştı.

Yapay Zekanın En Fazla %47,1 ile 'Bilgi Ve İletişim' Faaliyeti Oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde; yapay zekanın en fazla %47,1 ile 'bilgi ve iletişim' faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü. Bu ekonomik faaliyet grubunu %21,1 ile 'finans ve sigorta' faaliyeti yürüten girişimler ve %15,2 ile 'bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' faaliyetini yürüten girişimler izledi.

Çalışan Sayısı Fazla Olan Şirketlerde Yapay Zeka Teknolojilerini Kullanma Oranı Arttı

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında %2,7 iken bu oran 2025 yılında %7,5 oldu. Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2025 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerin %6,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %9,6'sının ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin %24,1'inin herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullandığı görüldü. Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde %2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %9,6 idi.

Yapay Zekayı Gençler Daha Fazla Kullandı

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında %19,2 oldu. Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %19,4'ünün kadınların %18,8'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla %39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu %30,0 ile 25-34 yaş grubunun, %15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı. Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu.

Eğitim Seviyesi Arttıkça Yapay Zeka Kullanma Oranı Arttı

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde; 2025 yılında yapay zeka kullanma oranının en fazla %36,1 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, %22,8 ile lise veya mesleki lise mezunu, %17,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %2,2 ilkokul mezunu bireyler takip etti. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde ise, ilkokul mezunları ve bir okul bitirmeyenler arasında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda yapay zeka kullandığı, ilköğretim veya ortaokul, lise veya mesleki lise ile yükseköğretim mezunlarında kadınların kullanım oranının erkeklerin üzerinde olduğu görüldü.

Yapay Zeka, En Fazla Özel Amaçlar İçin Kullanıldı

Yapay zeka kullanan bireylerin %79,7'si yapay zekayı özel amaçlar için, %33,8'i mesleki amaçlar için ve %31,4'ü örgün eğitim için kullandı. Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı %81,9, mesleki amaçlı kullanım oranı %37,7 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla %77,4 ve %29,5 olarak kaydedildi. Örgün eğitim amaçlı kullanımda ise kadınların oranı %36,6 ile erkeklerin %26,7'lik oranının üzerinde gerçekleşti.

Yapay Zeka Kullanmayan Girişimlerin %9,0'ı Yapay Zeka Kullanmayı Düşündüğünü Belirtti

Herhangi bir yapay zeka teknolojisi kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı 2025 yılında %9,0 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanmayan ancak kullanmayı düşünen girişimlerin oranı; 10-49 çalışanı olan girişimlerde %8,4, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %10,4 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %18,2 oldu.

Yapay Zekayı Kullanmamada En Önemli Neden, %74,2 ile Girişimde İlgili Uzmanlık Eksiğinin Bulunması Oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin %74,2 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması olduğu görüldü. Bunu, %67,4 ile maliyetlerin çok yüksek olması ve %62,4 ile yapay zeka kullanımından kaynaklanan zarar durumunda sorumluluğun kimde olacağına dair hukuki belirsizlikler gibi hukuki sonuçların net olmaması izledi.

