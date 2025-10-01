Şeriban ÖZÇAKMAK - Birçok gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaşarak, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirdiği açıklandı. İsrail gemisinin daha sonra bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Alma gemisinde bulunan katılımcılar, güvenlik protokolleri gereği telefonlarını denize atarken, gemideki katılımcılarla kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Ayçin Kantoğlu, Gazze'ye adım adım yaklaşan filonun riskli bölgeye girdiğini ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını açıkladı.

Öte yandan, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi devam ederken, İspanya Başbakanlık kaynaklarıNIN "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısı yaptığı öğrenildi. İspanya tarafından yapılan çağrıda, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor, çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir" ifadelerini kullanıldı.

