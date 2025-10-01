Şeriban ÖZÇAKMAK - Perre Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen Taşıma ve Öğrenci Servisleri Değerlendirme Toplantısı'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenci taşıma hizmetlerinin güvenliği, servis araçlarının denetimleri, rehber personel görevlendirmeleri ve öğrencilerin zamanında okullarına ulaştırılması gibi konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrenci taşıma süreçlerinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için okul müdürlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerini vurgulayarak, tüm paydaşlarla iş birliği içinde sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi

