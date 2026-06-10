Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan tarla yangını, yüzlerce dönümlük ekili alanda zarara yol açtı. Çatak Mahallesi'nde buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yaklaşık 300 dönüm alan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Çatak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile civardaki çiftçilerin traktörlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 300 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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