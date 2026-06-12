Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen bilgilere göre, Gümüşdere Mahallesi Akdoğan yolu mevkiinde dün gece 55 ARP 58 ile 47 MA 5275 plakalı iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Rojda E., Ahmet B., Zübeyir B. ve Sihem H. yaralandı. 74 yaşındaki Abdulkadir Korkmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine, Abdulkadir Korkmaz'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin başlatılan inceleme polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Adıyamanlılar Net