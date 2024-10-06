Ziyaret kapsamında Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini bir kez daha ileten Yavaş, depremin yarattığı tahribatı onarma sürecinde Adıyaman’a her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Yavaş, “Adıyaman’ın kirvesiyiz, akrabayız, bunun gereğini de yapacağız” diyerek, kentin yanında olduklarının altını çizdi.

"Adıyaman’a Atatürk Parkı Müjdesi"

Ziyaretin en önemli başlıklarından biri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’a kazandıracağı Atatürk Parkı oldu. Karapınar Mahallesi’nde bulunan ve eski adıyla Koru Parkı olan 30 dönümlük park, Mansur Yavaş’ın liderliğindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilenerek Adıyaman halkının hizmetine sunulacak. Başkan Yavaş, parkın proje aşamasından yapımına kadar tüm süreci üstlenerek, modern ve donanımlı bir yaşam alanı oluşturacaklarını ifade etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu önemli katkı için Yavaş’a teşekkür ederek, “Sayın Mansur Yavaş, Atatürk Parkı’nın proje ve yapım işlerini üstlendi. Proje, önümüzdeki hafta ihale aşamasına gelecek. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Bu destek enerjimizi ve umutlarımızı artırıyor” dedi.

"Adıyaman'ın Yanındayız"

Mansur Yavaş, depremin etkileriyle mücadele eden Adıyaman halkına olan desteklerini sürdürme sözü vererek, şunları söyledi: "Adıyaman’ın kirvesiyiz, Kahta’nın kirvesiyiz. Bu kente olan bağlılığımız kardeşlik üzerine kurulu. Adıyaman’ın normale dönmesi, hayatın yeniden canlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle yanınızdayız. Deprem bölgesi için sınırsız destek yetkisi aldık ve bu yetki kapsamında her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu vurgulamak istiyoruz."

Yavaş, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik yapılacak çalışmaları da yakından takip ettiklerini belirterek, “Deprem bölgesindeki tarihi dokuyu ve kültürel mirası korumak için gerekli adımları atacağız” diye ekledi.

"Tarihi Kentler Birliği’nden Ziyaret"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bu ziyarette Tarihi Kentler Birliği üyeleri de eşlik etti. Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ın ardından Adıyaman’da sona eren ziyaretin temel amacı, deprem bölgesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılabilecekleri tespit etmekti. Heyet, Adıyaman’da yapılan incelemeler sonrasında bölgedeki çalışmaların hızla devam edeceğini belirtti.

Başkan Tutdere, Mansur Yavaş ve birlik üyelerine teşekkür ederek, “6 Şubat depremi sonrası bizlerle büyük bir dayanışma içerisinde oldunuz. Bu desteklerinizle yaralarımızı daha hızlı saracağız ve kentimizi yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

"Deprem Sonrası Adıyaman’a Destek Sürüyor"

Ziyaret programı kapsamında CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve partilileri ziyaret eden Mansur Yavaş, ardından kentteki önemli tarihi mekanlar olan Ulu Cami, Tuz Hanı ve Oturakçılar Pazarı’nı gezdi. Esnafla bir araya gelen Yavaş, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Mansur Yavaş’ın bu ziyareti, Adıyaman halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Deprem sonrası normalleşme sürecinde hayata geçirilen projeler, bölgeye umut ve moral kaynağı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılan bu desteklerin, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkmasında kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

Adıyaman’ın Geleceği İçin Büyük Adım: Atatürk Parkı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yenilenecek olan 30 dönümlük Atatürk Parkı, Adıyamanlılara modern ve donanımlı bir sosyal alan sunacak. Parkın projelendirilmesinden yapımına kadar her aşamanın Mansur Yavaş ve ekibi tarafından üstlenileceği duyuruldu. Bu projeyle birlikte deprem sonrası kentte yeni yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Atatürk Parkı’nın, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması sürecinde önemli bir sembol olması bekleniyor.

Kaynak : PHA