Kırsal alanda İ.Ç'ye ait 35 arı kovanının çalındığı bilgisi alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede arı kovanlarını M.K., çaldığı tespit edildi. M.K., Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda gizlediği arı kovanlarıyla birlikte yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından arı kovanları sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan M.K., sorgulamak üzere Jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA