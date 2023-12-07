Tahmini Okuma Süresi: dakika

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da hayvanları telef olan üreticilere 116 büyükbaş hayvan ile 610 sıvat dağıtıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde dağıtım programına Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı,"Asrın felaketinde mağdur olmuş bir kentteyiz. Malatya ciddi manada mağdur olmuş bir şehir. Yaptığımız işin en iyisini yaparak, yolumuza devam edeceğiz. Hayvanları telef olan üreticilerimize 116 büyükbaş hayvan ile 610 sıvat dağıtıldı."dedi.

Çiftilere 1918 ton tohum, 3 bin 500 ton yem, 863 bin sebze fidesi, 442 ton şeker, 1347 ana arılı petek, 2 bin 820 sıvat, 1000 çadır, 1086 branda,151 bin metrekare kurutma filesi ve 117 milyon lira yem desteği verildiğini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, çiftçilere desteklerinin süreceğini söyledi.



Kaynak : PHA