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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi alkol zehirlenmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince 3 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında yapılan aramada 4 ton 800 litre boğma rakı, şarap ele geçirildi. Alkoller muhafaza altına alınırken H.E., B.K. ve U.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA