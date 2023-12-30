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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da 14 adrese eş zamanı operasyon düzenlendi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada 7’si Malatya'da olmak üzere 11 PKK/KCK ve 3 DEAŞ üyesi toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA