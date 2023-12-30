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Alınan bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kent merkezi yönünde ilerleyen H.Ş., idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktörle yolun karşısına geçmeye çalışan anne Gülay Taş ve Deniz Taş (7)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve çocuk yola savrulurken kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste Deniz Taş'a doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Deniz Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken anne Taş'ın ise hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan H.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA