Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan yol uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurulana raçta yapılan aramada

piyasa değeri 3 milyon 395 bin TL değerinde 106 bin cinsel güç artırıcı ilaç , 75 bin doldurulmuş kaçak makaron sigara 31 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzer jandarmaya götürüldü.



Kaynak : PHA