Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oluşturulan yol uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurulana raçta yapılan aramada 
piyasa değeri 3 milyon 395 bin  TL değerinde 106 bin cinsel güç artırıcı ilaç , 75 bin doldurulmuş kaçak makaron sigara 31 gram kubar esrar, 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzer jandarmaya götürüldü.
 

Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, 143 bin 500 kişiyi ağırladı Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı, 143 bin 500 kişiyi ağırladı

Kaynak : PHA