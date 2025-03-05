Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yerlikaya operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını belirterek, operasyon sonucu 2 adet makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürüğü organize suç örgütlerine yönelik 'Hücre' operasyonlarının16'ncısı Adana 'da Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı Koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.