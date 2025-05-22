Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'mızın kültürel zenginliğini ve yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’ne katıldı.MALATYA (İGFA) - 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festivalde, Malatya Büyükşehir Belediyesi, kurduğu tanıtım standıyla Malatya'nın mutfağını, geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtıyor. Kültürel mirasın yaşatılmasını, kuşaklar arası aktarımını ve yerel kimliklerin güçlenmesini hedefleyen Etnospor Kültür Festivali; renkli etkinlikleri, geleneksel spor gösterileri ve zengin kültürel atmosferiyle ulusal ve uluslararası ölçekte büyük ilgi görüyor.

Festivalin açılış programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Başkan Er, Malatya’nın kültürel mirasını Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturmanın önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların şehirlerin tanıtımı açısından büyük fırsat sunduğunu ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi standında gelen ziyaretçilerle de ilgilenen Başkan Er, ziyaretçilerle birlikte Malatya ile ilgili sohbet etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi standında festival boyunca ziyaretçilere yöresel çeşitli ikramlarda bulunulurken, şehrin kültürel değerleri paylaşılmaya devam edecek.