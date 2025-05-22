"İki sporcu Türkiye üçüncüsü oldu"

Şampiyonada derece elde eden sporcular şöyle:

Azra Şirin Gülten – Besni 15 Temmuz Ortaokulu öğrencisi, +60 kg kategorisinde Türkiye 3.

Mehmet Emin Körede – 51 kg kategorisinde Türkiye 3.

Kulüp yönetimi ve antrenörler, elde edilen başarının hem Besni hem de Adıyaman için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti.

"Teşekkür mesajı"

Besni 02 Do-Kan Spor Kulübü yetkilileri, sporcuların bu başarılarında desteklerini esirgemeyen kurum ve kişilere de teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Her zaman maddi ve manevi desteğini yanımızda hissettiğimiz Besni Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal’a, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e, Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Metehan Adıgüzel’e, Adıyaman Gençlik Hizmetleri Müdürümüz Zeynal Abidin Deneri’ye, Muaythai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mecit Klavuz’a, Muaythai İl Temsilcimiz Mehmet Gürcan Demirel’e, Muaythai Okul Sporları İl Temsilcimiz Mehmet Durmuş’a ve Besni Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen’e teşekkür ederiz.”

Besni 02 Do-Kan Spor Kulübü yetkilileri, sporcuların disiplinli çalışmaları sayesinde önümüzdeki dönemde daha büyük başarılar elde edileceğine inandıklarını ifade etti.

Kaynak : PHA