Kahta Fen Lisesi Öğrencileri Tarih ve Kültürle Buluştu

Geziye Müdür Yardımcısı Murat Perişan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İsmet Yılmaz ve Tarih Öğretmeni Neslihan Sansar rehberlik etti.

Öğrenciler tarihi ve doğayı yerinde deneyimledi

Gezi boyunca öğrenciler; Bolu Gölcük Tabiat Parkı, İstanbul Üsküdar, Kadıköy, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, İstanbul Boğazı, Eminönü, Kapalıçarşı ve Gülhane Parkı gibi İstanbul’un önde gelen tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etti. Ardından Çanakkale’ye geçilerek Şehitler Abidesi, 56. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı’da duygusal anlar yaşandı.

Gezinin son durağı ise Kapadokya oldu. Öğrenciler Göreme, Avanos, Uçhisar ve Kapadokya Arena gibi eşsiz doğal yapıları ve yerel kültürü yakından tanıma fırsatı buldu.

“Tarih bilinci ve kültürel farkındalık kazandılar”

Geziye katılan öğrenciler, Türkiye’nin tarihi mirasını yerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerine katkı sunan bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’den teşekkür

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kültür gezisinin öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Okul Müdürümüz Mahmut Yıldırım olmak üzere, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sadece ders başarılarıyla değil, tarih bilinci ve kültürel birikimleriyle de gelişmeleri için bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz.”

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi'nin bu tür faaliyetleriyle, öğrencilere hem eğitim hem de yaşam deneyimi kazandırmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak : PHA