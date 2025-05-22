Genel Kurul 24 Mayıs Cumartesi günü ATSO Konferans Salonu’nda yapılacak

Genel kurul, 14.00’te Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda yapılacak. Seçimli genel kurulda, oda yönetimi ve ilgili organlarda görev alacak yeni isimlerin belirlenmesi bekleniyor.

Başkan Aziz Çelik’in mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Odamızın 25. Olağan (Seçimli) Genel Kuruluna katılımınızdan onur duyarız.”

Adıyaman SMMMO, ilin mali müşavirlik camiasını temsil eden en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak, meslek mensuplarının haklarını savunma, mesleki gelişimi destekleme ve mali disiplinin yerel ölçekte uygulanmasını sağlama görevini sürdürüyor.

Kaynak : PHA