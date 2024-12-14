Kahta Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyıl’ının Maarif Modeli çerçevesinde eğitim sistemimizin hedefleri değerlendirilerek öğretmenlerin bu süreçteki rolü ve katkıları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun sahadaki eğitim uygulamalarının yansımaları ve geleceğe yönelik projeler hakkında öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda öğretmenlerle dile getirdiği talepleri dinleyerek çözüm önerileri üzerinde durarak bu tür buluşmaların, eğitim camiasının birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Maarif Sohbetlerinin öğretmenlerin tecrübelerini paylaşmalarına, karşılaştıkları sorunlara çözüm yolları aramalarına ve eğitim camiası olarak ortak bir anlayışla hareket etme kültürünü güçlendirmelerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başli, bu tür buluşmaların yalnızca öğretmenlerin sahadaki deneyimlerini aktarmaları için bir fırsat sunmakla kalmadığını, aynı zamanda ilçenin eğitim hedeflerine daha kararlı ve etkili bir şekilde ulaşılması adına değerli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Maarif Sohbetlerinin, eğitim camiasındaki iletişim ve iş birliğini artırarak güçlü bir sinerji yarattığını vurgulayan Lütfü Başli, öğretmenlerin öneri ve taleplerinin dikkate alınmasının, eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek için kilit bir rol oynadığını ifade etti.



Kaynak : PHA