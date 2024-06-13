Sağlık İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Ankara Zabıtası tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hem çevresel faktörler ve hijyenik koşullar hem de kurbanlıkların sağlık durumları başta olmak üzere, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları ve nakil belgeleri ile küpeleri kontrol edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ve kurban satıcılarının huzurlu bir bayram geçirmeleri, sorun yaşamamaları için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Ankara Zabıtası, Başkentte kurulan kurban satış ve kesim alanlarında denetim gerçekleştirdi.

5 noktada sıkı denetim

Çankaya Mühye, Mamak Ortaköy, Karapürçek Tatlar, Keçiören Bağlum, Yenimahalle Yakacık’ta kurulan toplam 5 kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulunan ekipler, kurbanlıkların sağlık durumları başta olmak üzere, il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporları ve nakil belgeleri ile küpelerini kontrol etti.

Satışa sunulan kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından kontrolünün sağlandığı kurban satış alanında, Zabıta ekipleri de kurban satışı yapan satıcıların belgelerini kontrol ediyor.

Başkentlilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kesim yapılabilmesi için bölgelerde gerçekleştirilen rutin hijyen çalışmasını artıran Büyükşehir Belediyesi, alanlarda ve kurbanlıkların bulunduğu çadırlarda ilaçlama da gerçekleştiriyor.

Denetimler bayram süresince devam edecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek tüm önlemlerin alındığının altını çizen Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, “Kurban Bayramında oluşabilecek çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapabilecek unsurları ortadan kaldırmak üzere ilçe belediyelerimizin ilgili müdürlükleriyle toplantılar gerçekleştirdik. Ekiplerimizle birlikte belirlenen noktalardaki kurban satış yerlerini ziyaret ettik, denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bu denetimlerimiz bayram süresince devam edecek. Amacımız insanlara ve çevreye zarar vermeden bu dini vecibemizin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak” derken, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise şunları söyledi:

“Bu yıl vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda kurbanlıklarını satın alabilmeleri ve kesebilmeleri için geniş çaplı bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyelerimizin katılımıyla kurban satış alanlarını yeniden düzenledik, ilaçlamasını planladık. Bu dönem vatandaşlarımıza çok daha iyi hizmet vereceğimize inanıyoruz.”



Kaynak : PHA