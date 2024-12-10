"Program İçeriği Zengin"

Etkinlik, sanatın ve edebiyatın farklı yönlerini ele alan bir içerikle planlandı. Programın ana başlıkları arasında:

Mutenâ Söyleşisi: Dergi kültürü ve misyonu üzerine paylaşımlar,

Sanata Dair Konuşmalar: Katılımcıların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform,

Şiir Seslendirmeleri: Sanat dolu anlar yaşatacak performanslar,

Soru-Cevap: Katılımcılarla etkileşimli bir bölüm yer alıyor.

"Etkinlik Nerede ve Ne Zaman?"

Serbest Kürsü etkinliği, Kadıköy’ün dikkat çeken mekanlarından biri olan Mekan İyi Fikir’de gerçekleştirilecek.

Adres: Osmanağa Mah. Kıvanç Sok. No: 9 Kadıköy / İstanbul

Tarih: 14 Aralık Cumartesi

Saat: 14:00 - 16:00

"Mutenâ’nın Edebiyat Yolculuğu"

Adıyaman kökenli bir dergi olan Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, "Ben Edebiyata Aşığım" sloganıyla yayın hayatına devam ediyor. Dergi, kültürel mirasın korunması ve sanatseverlere yeni bir vizyon sunmayı hedefliyor. Bu etkinlik de derginin misyonunu geniş kitlelere duyurmak ve edebiyat dünyasıyla güçlü bir bağ kurmak için önemli bir fırsat sunuyor.

"Katılım İçin Davetlisiniz"

Mutenâ Dergisi İmtiyaz Sahibi Murat Kayış etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı etkinliğine tüm kültür, sanat ve edebiyat tutkunlarını davet ediyoruz. Organizasyon ekibi olarak, özellikle Adıyaman kökenli bir dergiye İstanbul’da destek olunması için katılımcılara çağrıda bulunuyoruz, etkinlikte herkesin kendine bir yer bulabileceğini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA