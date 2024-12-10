"Ambulans Olmadan Maç Başlatılmaz" Kuralı Neden Uygulanmadı?

Normal şartlarda, müsabakaların başlaması için sahada ambulans ve sağlık ekibinin bulunması zorunluyken, bu kuralın ihlal edilmesi futbol camiasında tepkilere yol açtı. TFF gözlemcileri, saha komiseri ve maçın hakemleri bu ihmal nedeniyle futbolcuların tepkisinin odağı haline geldi. Müsabaka, ambulans bulunmadan başlatılmış, futbolcuların çarpışması sonrasında ise ambulansın çağrılması gerekti.

Oyuncular Hastaneye Kaldırıldı

Kafa çarpışması nedeniyle yere düşen iki futbolcu, saha içinde ilk müdahale yapılamadığı için çevredekilerin müdahalesiyle kendilerine gelmeye çalıştı. Çağrılan ambulans, belirli bir süre sonra stada ulaştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, her iki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastanede kontrol altında tutulacakları bildirildi.

Futbolcular ve Antrenörlerden Sert Tepki

Maç sırasında yaşanan bu olay, sadece futbolcuları değil, antrenörleri ve tribünleri de öfkelendirdi. Özellikle saha komiseri, TFF gözlemcileri ve hakemlerin, sahada ambulans bulunmamasına rağmen maçı başlatma kararına yönelik eleştiriler yükseldi. Futbolcuların ve teknik ekibin, "Bir kural var ama uygulanmıyor. Bu ihmalle can kaybı yaşansaydı kim sorumluluk alacaktı?" diyerek tepkilerini dile getirdiği öğrenildi.

İhmale Tepki: "Bir Can Kaybı mı Bekleniyor?"

Maçların ambulans olmadan başlatılmaması gerektiği kuralı, sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla getirilmiş bir zorunluluk olarak biliniyor. Ancak bu kuralın ihlal edilmesi, sporcuların yaşamını riske atan bir durum olarak nitelendirildi. Birçok sporcu ve antrenör, "Bir can kaybı yaşanırsa mı önlem alınacak?" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine çağrıda bulundu.

Soruşturma Başlatılacak mı?

Yaşanan olayın ardından, TFF gözlemcileri, saha komiseri ve hakemlerin ihmali nedeniyle herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu. Futbolcuların sağlığını riske atan bu ihmale karşı TFF'nin nasıl bir tutum sergileyeceği, spor camiası tarafından yakından takip ediliyor.

TFF Görevlilerine Tepki: "Ambulans Olmadan Maç Başlatılmaz"

Olayın yankıları sürerken, birçok futbolsever sosyal medyada "Ambulans olmadan maç başlatılmaz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak : PHA