Deprem Dönemindeki İletişim Sorunları Göz Önüne Alındı

Kahta Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu projenin özellikle depremler gibi acil durumlarda yaşanan iletişim sorunlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Deprem döneminde cep telefonu şebekelerinde yaşanan aksaklıkların bu projeyle giderilmesi amaçlanıyor. Belediye, yeni iletişim altyapısının daha dayanıklı bir ağ oluşturacağını ve afet dönemlerinde kesintisiz iletişimin sağlanacağını vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Deprem döneminde iletişim altyapımızın yetersizliği nedeniyle hep birlikte ciddi zorluklar yaşadık. Yeni altyapı ile bu tür durumlara karşı daha dayanıklı bir iletişim ağı oluşturulması hedeflenmektedir" denildi.

Baz İstasyonu ve 5G'ye Yönelik Endişelere Yanıt Verildi

Projenin duyurulmasının ardından, bazı vatandaşların baz istasyonları ve 5G teknolojisinin olası etkileriyle ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine, Kahta Belediyesi bu konuda bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, istasyonların tüm yasal prosedürlere uygun olarak kurulduğu ve ilgili bakanlıkların denetim ve onayıyla hayata geçirildiği ifade edildi. Belediye, baz istasyonlarının insan sağlığına zarar vermediğini ve bakanlık onayı olmadan bu tür projelere izin verilmediğini belirtti.

Belediye, baz istasyonlarına dair şu bilgileri paylaştı:

Deprem Sonrası Altyapı Zorunluluğu: Depremden sonra apartman çatılarına kurulan baz istasyonlarının kaldırılması nedeniyle iletişim sorunları yaşandı. Yeni istasyonlar, bu sorunları çözmek için kuruldu.

Bakanlık Onayı ve Denetimi: Tüm izin süreçleri Bakanlık tarafından yürütüldü. Eğer altyapının sağlığa zararlı bir etkisi olsaydı, Bakanlık kesinlikle bu projeye onay vermezdi.

Çevre Düzenlemesi ve Alan Kullanımı: Direk üstü istasyonlar, park alanlarının çok küçük bir kısmını kapsıyor ve çevre düzenlemesine zarar vermiyor. Belediye, parklarda yenileme çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

İletişim Çekim Gücünün Artırılması: Bakanlık, özellikle deprem bölgelerinde iletişim sorunlarını çözmek adına çekim gücünü artırma kararı aldı. Bu proje de bu kapsamda uygulanıyor.

Park Alanlarına Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti

Kahta Belediyesi’nin bir diğer önemli hamlesi de park alanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmak oldu. Bu sayede vatandaşlar, sosyal yaşam alanlarında ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilecek. Bu girişimin, dijital erişim imkânını artırarak bölgedeki vatandaşların bilgiye ve iletişime daha hızlı ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

Projenin Faydaları Neler Olacak?

Kahta Belediyesi, projenin hayata geçirilmesiyle sağlanacak kazanımları şu şekilde sıraladı:

Kesintisiz İletişim: Deprem ve acil durumlarda haberleşme kesintileri ortadan kalkacak.

Şebeke Sorunlarının Giderilmesi: Cep telefonu çekim sorunları çözülecek, iletişim kalitesi artırılacak.

Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti: Park alanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunularak vatandaşların dijital erişimi kolaylaşacak.

İletişim Altyapısının Modernizasyonu: Kahta’nın iletişim altyapısı modern seviyeye taşınacak ve daha güçlü bir dijital erişim imkânı sağlanacak.

"Görüş ve Önerileriniz Bizim İçin Değerlidir"

Kahta Belediyesi, bu projeyle ilgili görüş ve önerilere açık olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan destek istedi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Bu süreçte hemşehrilerimizin görüş ve önerileri bizim için her zaman değerlidir. Kahta’nın geleceği için bu projenin önemine inanarak siz değerli hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" denildi.

Kahta Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu proje, sadece günlük yaşamın kalitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda deprem gibi doğal afetler karşısında iletişimi daha güçlü ve kesintisiz hale getirecek.

Kaynak : PHA