Değişikliğin yakın vadede gerçekleşmesi beklenmese de sürecin büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtiliyor.

"Bakanlık Performansları Mercek Altında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarla kabine değişikliği sinyali vermişti. Dönüşü sonrası ise bakanlıkların performanslarının detaylı bir şekilde değerlendirildiği ifade ediliyor. Parti kaynaklarına göre, bakanların görev sürelerindeki başarıları, kamuoyundaki algıları, topluma yönelik iletişim becerileri ve iç yönetimdeki uyumları gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak raporlar hazırlanıyor. Bu raporlar, kabine değişikliği sürecinde önemli bir rol oynayacak.

"Güvendiği İsimlerle Görüşmeler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği konusunda yalnızca bakanlık performanslarına değil, aynı zamanda AK Parti içerisinde “akil adamlar” olarak bilinen isimlerin görüşlerine de başvuruyor. Erdoğan’ın, bu kişilerle yeniden görüşmeler gerçekleştirdiği ve onların önerileri doğrultusunda kabine değişikliği sürecini şekillendirdiği belirtiliyor.

"Sivil Toplumun Görüşleri Önemli"

Süreçte sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşleri de dikkate aldığı ve bu doğrultuda kabine değişikliklerine yönelik kararlarını şekillendirdiği öğrenildi. Ayrıca, önerilen isimler için de ayrı değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor.

"Son Aşama: Kabine Toplantısı"

Tüm istişareler ve performans değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, nihai kararlarını paylaşmak üzere bir kabine toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor. Toplantı sonrası, yapılacak değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"Değişiklik Ne Zaman?"

Parti kaynakları, kabine değişikliğinin kesin olduğunu ancak kısa vadede gerçekleşmesinin beklenmediğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, geniş kapsamlı değerlendirme süreci sonunda kararını açıklayacağı ve kabinedeki yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşacağı öngörülüyor.

Kaynak : PHA