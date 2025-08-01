Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çelikhan Pınarbaşı Beldesindeki Havşeri Su Kaynağı’nda Emlak Konut tarafından onarım ve kapasite geliştirmeye yönelik devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

İnşa edilen deprem konutları ve yerinde dönüşüm inşaatlarıyla artan konut stoğu sonrasında su sıkıntısı yaşanmaması ve şehir merkezinin içme suyu kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla Havşeri içme suyu kaynağında çalışmalara başlayan Emlak Konut, depremde zarar gören bölgeye toplam uzunluğu 5.050 metre büyük boy çelik boru ve 1.630 metre HDPE boru döşeyerek çalışmalarda sona geldi.

Vali Varol, sahadaki incelemesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman’da yaz aylarıyla birlikte yaşanan su kesintilerinin minimum düzeyde olmasının hedeflendiğini aktardı.

Nitelikli ve kesintisiz içme suyu temini güvenli bir altyapı tesisiyle gerçekleştirilebileceğini aktaran Vali Varol, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından hayata geçirilen bu çalışma, sadece afet sonrası iyileştirme değil; aynı zamanda ilimiz için uzun vadede sürdürülebilir, sağlıklı, nitelikli ve kesintisiz içme suyu temini ile güvenli bir altyapı tesisinin inşası anlamı taşımaktadır. Çelikhan ilçemizde, Adıyaman şehir merkezine içme suyu sağlayan Havşeri kaynağının ve isale hattının başlangıç noktasındayız.

Kış döneminden bu yana iklimsel nedenlerle bazı kesintiler yaşanmış olsa da şehirimizin su tedariğini istikrara kavuşturmak adına önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaları daha önce birkaç kez yerinde inceleme fırsatı bulduk.

Burada yürütülen faaliyetlere bakıldığında, toplamda yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğunda bir isale hattı söz konusudur. Deprem ve zamanla oluşan doğal aşınmalar nedeniyle, kaynağın çıkış noktalarında bazı deformasyonlar meydana gelmiştir. Bu doğrultuda ekiplerimiz hem iyileştirme hem de hat yenileme çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Su, belirli alanlarda toplanarak devam eden beton yapılar aracılığıyla iletiliyor ve bu yapılar şu anda yenilenmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 5.060 metre uzunluğunda çelik boru ve 1.600 metre özel nitelikli plastik boru imalatı tamamlandı; hattın büyük bölümü yenilendi.

Mevcut su arzının güvence altına alınmasının yanı sıra iki yeni sondaj kuyusu açıldı. Bunlardan biri kükürtlü çıkması nedeniyle hatta verilmedi; ikinci sondaj ile su temini sağlandı. Bu ek kaynaklarla birlikte şehir merkezine ulaşacak su miktarında önemli bir artış yaşanacaktır.

Ayrıca burası oldukça sulak bir bölge olduğundan ekiplerimiz, yerel halkı mağdur etmeden keşfettikleri ilave su kaynaklarını hatta entegre ettiler. Bu sondajlar ve yeni kaynakların hatta dahil edilmesiyle birlikte akışa saniyede 300 litre ilave su kazandırılması hedeflenmektedir ki bu miktar oldukça anlamlıdır.

Merkezde yürütülen çalışmalar artık son aşamaya gelmiştir. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta başında hattın boşaltılması ve son bağlantıların yapılması planlanmaktadır. Ardından kısa süreli bir su kesintisinin ardından yeni su hatta verilecektir,” dedi.

Projenin yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olduğunu hatırlatan Vali Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Projenin yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olup, su iletim sistemi büyük ölçüde devreye alınmıştır. Kalan bağlantıların tamamlanmasıyla birlikte sistemin bütün bileşenleriyle entegre çalışması sağlanacaktır. Mevsimsel koşulların da etkili olduğu mevcut su sıkıntısı, bu kapsamlı çalışmalarla büyük ölçüde çözülmüş olacak. Burada finansal meseleler ikinci plandadır; devletimizin bu konuda gerekli tüm kaynaklara ve güce sahip olduğunu vurgulamak isterim.

İnşallah önümüzdeki 3-4 gün içerisinde çalışmalar tamamlanarak yeni su hattımıza verilmiş olacak. Eğer bundan sonra herhangi bir sorun oluşursa, çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kaynak : PHA