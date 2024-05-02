Kahta İlçesi sınırları içinde yer alan Karakuş Tümülüs olarak bilinen ve Kommagene Krallık Ailesi'nin kadınlarına ait olan anıt mezarlarının yer aldığı M.Ö 36-21 tarihinde II. Mithridates tarafından kız kardeşi Laodike anısına yaptırılan anıt mezarda I. Antiochos'un eşi Isias Philitogoros'unda gömülü olduğu alan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Hafta sonunu ve tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile tur güzergâhında yer alan Karakuş Tümülüsü, Şeytan Köprüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı’na tırmanan turistler anı ölümsüzleştirerek, tarihi alanlarla ilgili rehberlerden bilgi aldı.

Değerlendirmede bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,”1 Mayıs 2024 Kraliçeler mezarlığı olaraktan bilinen Karakuş Tümülüsünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. M.Ö 36-21 tarihinde II. Mithridates tarafından kız kardeşi Laodike anısına yaptırılan anıt mezarda I. Antiochos'un eşi Isias Philitogoros'unda gömülü olduğu tümülüs Nemrut tepesinde kendi mezarı olan I.Antiochos ile bakışmaktadır.”dedi.



Kaynak : PHA