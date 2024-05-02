Başkan Bulucu’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı Başkan Bulucu’dan ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Kahta İlçesi sınırları içinde yer alan Karakuş Tümülüs olarak bilinen ve Kommagene Krallık Ailesi'nin kadınlarına ait olan anıt mezarlarının yer aldığı M.Ö 36-21 tarihinde  II. Mithridates tarafından kız kardeşi Laodike anısına yaptırılan   anıt mezarda I. Antiochos'un eşi Isias Philitogoros'unda  gömülü olduğu alan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 
Hafta sonunu ve tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler ile tur güzergâhında yer alan Karakuş Tümülüsü, Şeytan Köprüsü, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı’na tırmanan turistler anı ölümsüzleştirerek, tarihi alanlarla ilgili rehberlerden bilgi aldı.
Değerlendirmede bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan,”1 Mayıs 2024 Kraliçeler  mezarlığı olaraktan bilinen  Karakuş Tümülüsünde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. M.Ö 36-21 tarihinde  II. Mithridates tarafından kız kardeşi Laodike anısına yaptırılan   anıt mezarda I. Antiochos'un eşi Isias Philitogoros'unda  gömülü olduğu  tümülüs Nemrut  tepesinde kendi mezarı olan I.Antiochos ile bakışmaktadır.”dedi.
 

Kaynak : PHA

Kaynak: rss