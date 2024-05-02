Ressam Zehra Sengir, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniğinde yaptığı eserlerinden oluşan “Kuşların Şarkısında Renkler” temalı resim sergisini, 3 Mayıs 2024’te SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşturacak.

Sengir, eserlerinin rüyalar âlemine, gönül genişliğine ve özgürlüğün sembolü kuşların kanat çırpışlarına izdüşümleri olarak yansıdığını söyledi.

Eserlerinde zaman ve mekân kavramının yok denecek kadar az olduğunu anlatan Sengir, “Her bir çalışmamı sonsuz bir evren, zamansız bir mekân içerisinde kurgulayarak farklı doku denemeleriyle de izleyicilere çok geniş bir çeşni sunmak istiyorum” diye konuştu.

Eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturacağı için büyük heyecan yaşadığını dile getiren Sengir, “Tüm sanatseverleri sergi açılışına ve eserlerimi izlemeye davet ediyorum” dedi.

Zehra Sengir’in 25 eserinin yer alacağı “Kuşların Şarkısında Renkler” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 3 Mayıs 2024 Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

“Zehra Sengir Kimdir?”

İzmir Buca Eğitim Fakültesi’nden üstün başarı ile mezun olan Zehra Sengir, Ankara Sanat Dergisi tarafından Paris'e inceleme ve araştırma yapmak üzere gönderildi.

İstanbul Mimar Sinan Üniversitesinden "Sanatta Yeterlik" aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı bölümden emeklilik sonrasında sanatsal çalışmalarını Samsun’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında 200’ü aşkın ulusal ve uluslararası sergi, çalıştay, bienal ve trienale davetli sanatçı olarak katılmış olup, 4’ü yurt dışında olmak üzere 25 kişisel sergisi ve 2’si yurt dışından olmak üzere 8 ödülü bulunmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı özel koleksiyonlarda müzelerde ve kamu kuruluş koleksiyonlarında eserleri bulunan sanatçı, BRHD, UPSD ve KPSD üyesidir.

Kaynak : PHA