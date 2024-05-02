Yapımcılığını Levent Hançer, Çetin Çaçur ve Erkan Çelik’in üstlendiği, senaryosu Ceren Keklik’e ait, yönetmen koltuğunda Caner Erzincan’nın oturduğu, başrollerini Bülent Emrah Parlak, Erkan Petekkaya, Batuhan Sert ve Erkan Çelik paylaştığı, oyuncu kadrosunda ise; Begüm Öner, Sıla Korkmaz, Ceren Soylu, Şevki Özcan, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuncay Gençkalan, Burcu Gönder ve geçtiğimiz yıl vefat eden usta oyuncu ve tiyatrocu Yılmaz Gruda’nın bulunduğu “Üç Günlük Dünya” filminin galası Özdilek Avm’de gerçekleşti.

Bülent Emrah Parlak; “Çok Keyif Aldığım Bir Proje Oldu”

Filmin başrol oyuncularından Bülent Emrah Parlak, İstanbul’da çekimleri gerçekleşen Üç Günlük Dünya filmi için “biz çekerken çok eğlendik ve heyecanlandık. Umarım siz de izlerken aynı güzel duygularla izlersiniz. Çok klasik şeyler söylüyorum biliyorum ama gerçekten hislerim bunlar. Çok mutlu ve keyifli bir proje oldu” dedi.

Erkan Petekkaya; “İnsanların Gülmeye İhtiyaçları Var”

Galaya katılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, “Ben komediyi seven bir insanım o yüzden çekimler sırasında çok eğlendim çok mutlu oldum ekipten de filmden de çok keyif aldım. Üç Günlük Dünya filmi de bir absürt komedi. Absürt komedi benim kırmızı çizgim. Bizim yaptığımız Serseri filmi Türkiye’de yapılan ilk absürt komedi örneğiydi. Hayat zor insanlar kötü günler geçiriyor gülmeye ihtiyaçları var dilerim ki bu filmi izledikleri zaman salondan ufak da olsa bir tebessümle ayrılırlar” dedi.

“Yılmaz Gruda Anıldı”

Filmin yapımcısı aynı zamanda başrol oyuncularından Erkan Çelik ise “Büyük Ustad Yılmaz Gruda’ nın oynadığı son filmin hem yapımcısı hem oyuncusu olmak çok gurur verici. Kendisini bu vesileyle de anmış olalım” dedi ve bütün ekip büyük ustayı alkışlayarak andı. Filmin oyuncularından Begüm Öner, Ayhan Taş ve Bülent Çolak’ın da 1 Mayıs sebebi ile trafik mağduru olduklarını söyleyen Erkan Çelik ilerleyen saatlerde galaya katılacaklarını söyledi.

“Eski Eşler Filmden Sonra Galada Da Yan Yanaydı”

“Üç Günlük Dünya” filmi Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönderi’ de buluşturmuş, eski eşler filmde de karı-kocayı canlandırmıştı. Yaşadıkları ayrılıktan sonra böyle bir rolde yan yana gelmek size ne hissettirdi sorusuna Burcu Gönder; “bizler profesyonel oyuncularız. Bu sebeple kötü hissetmedik tabi. Aksine birbirini iyi tanıyan bilen iki oyuncunun karşılıklı oynaması daha rahat. Daha önce de birçok projede birlikte yer aldık yine bir proje gelirse beraber oynarız” dedi.

Üç Günlük Dünya 3 Mayıs’ta (Yarın) izleyicisi ile buluşuyor.

Kaynak : PHA