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Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

Bugün başlayan sınava başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

ABD’li öğrenci ve akademisyenlere Mardin’den destek geldi

ABD’li öğrenci ve akademisyenlere Mardin’den destek geldi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 15 Mayıs'a kadar yapılabilecek. ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da yapılacak. Alan Bilgisi Testi 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta uygulanacak.

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