Bunlar da ilginizi çekebilir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Gastronomi Merkezi, Cumhuriyet Tesisleri, BELTUR Ocakbaşı, Seyir Tepesi, Millet Bahçesi Tesisleri, Hamarat Eller, Belediye Çay Bahçeleri ve diğer tesislerde, kent genelindeki öğrenci, memur ve belediye personeline yüzde 10 indirim uygulanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde uygulamaya alınan yüzde 10’luk indirim kararı kent genelinde memnuniyetle karşılandı. Alınan örnek kararla öğrenci, memur ve belediye personeli tesislerdeki yüzde 10’luk indirimden faydalanacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.