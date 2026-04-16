Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek hafif ticari araç ile çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bilen idaresindeki 02 EB 225 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek Ufuk Arslan idaresindeki 01 AKD 330 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Bilen yaralandı.
Yaralı, kaza yerinegelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
