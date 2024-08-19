Adıyaman Besni Kaymakamlığı tarafından Kızılin'de yürütülen projeler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Kaymakamlık tarafından düzenlenen gezide, yerel halk ve ziyaretçiler, Kızılin'deki 6 katlı mağaraları ve kanyonun görkemli manzarasını aynı zamanda doğal ortamı keşfetme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, bu tarihi mekanda yaşadıkları deneyimleri paylaştılar.

Geziye katılan vatandaşlardan Ecran Yücekaya, Kızılin'in sunduğu görsel şölen karşısında hayranlığını dile getirerek, " Kanyon tarihi yapısı ve görkem açısından görsel şölen sunuyor. Mükemmel bir manzarası var. Ve tarihi bir köprüsü var." İfadeleriyle beğenisini dile getirdi.

Bir diğer katılımcı Sinan Alkayış ise Kızılin'i ilk kez ziyaret ettiğini ve beklentilerinin ötesinde bir deneyim yaşadığını ifade etti: "Bugün Besni Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu geziye katıldık. Kızılin'de bulunan mağaraları ve vadisini gezme fırsatı bulduk. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum, burası adeta ikinci bir Hasankeyf. Kaymakamlığın burada yürüttüğü bir proje var ve buraya bir sahil şeridi yapmayı planlıyorlar. Akan suyun değerlendirilmesi hem Adıyaman için hem de Türkiye için büyük bir fırsat olacak."

Kızılin'de yapılan bu çalışmalar, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor ve tarihi zenginlikleri koruyarak geleceğe taşıyor. Besni Kaymakamlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen bu projeler, bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynayacak.

Kaynak : PHA