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Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, itfaiye ekiplerinin gösterdiği üstün başarı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesi ile Kömür beldesi arasında, gözebaşı yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucunda araçta sıkışan sürücü, olay yerine hızla gelen belediye itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

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