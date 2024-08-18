Adıyaman’ın Kahta ilçesi ile Kömür beldesi arasında, gözebaşı yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucunda araçta sıkışan sürücü, olay yerine hızla gelen belediye itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine imkan tanıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, itfaiye ekiplerinin gösterdiği üstün başarı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss