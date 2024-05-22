Alınan bilgilere göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı Köyü’nde kız kardeşi ve eniştesiyle aralarında anlaşmazlık yaşayan Hacı Ahmet C. , sabah saatlerinde kız kardeşi Şadiye Ö. ve eşi Yusuf Ö’nün evinin önüne gelerek tartıştı.

Tartışma esnasında tabancasını çıkaran Cengiz ateş açarak kız kardeşini ve eniştesini vurdu. Çıkan kurşunlar çifte isabet etti. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen çiftin hayatını kaybettiği saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA