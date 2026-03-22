Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kritik Açıklama

Açıklamada, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşmalar çerçevesinde kesintisiz sürdüğü vurgulandı.

Helikopter Eğitim Faaliyeti Sırasında Düştü

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma uğrayarak denize düştüğü bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Hızla Başlatıldı

Kazanın ardından derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterin enkazına ulaşıldığı ve kazada hayatını kaybeden personelin naaşlarına erişildiği açıklandı.

Kazada Şehit Olan Personel Sayısı Açıklandı

MSB açıklamasına göre kazada, helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personelinin yanı sıra bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ASELSAN bünyesinde görevli iki teknisyen şehit oldu.

Kazanın Nedeni İnceleme Sonucu Netleşecek

Kaza kırımının kesin nedeninin, Katar makamları tarafından yürütülecek detaylı inceleme sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Başsağlığı Mesajı Paylaşıldı

Açıklamada, hayatını kaybeden tüm şehitler için Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilenirken; Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN çalışanları, Türk milleti ve Katar halkına başsağlığı temennileri iletildi.

HABER KAYNAK/Ankara / TEKHA