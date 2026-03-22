Milletvekili Özhan, Nevruz'un Türk milletinin köklü tarihinden günümüze uzanan önemli bir kültürel miras olduğuna dikkat çekerek, bu özel günün toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti. Nevruz'un yalnızca mevsimsel bir değişimi değil, aynı zamanda yeniden dirilişi ve dayanışmayı simgelediğini vurgulayan Özhan, doğanın uyanışıyla birlikte insanlık için de yeni umutların filizlendiğini kaydetti.

Mesajında Nevruz'un yardımlaşma ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini belirten Milletvekili Özhan, '21 Mart Nevruz Bayramı; toprağın canlandığı, doğanın yeniden hayat bulduğu ve umutların yeşerdiği müstesna bir gündür. Nevruz, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği kadim bir gelenektir' ifadelerini kullandı.

Nevruz'un Türk dünyasının ortak değeri olduğunu dile getiren Milletvekili Özhan, bu kadim bayramın kültürel bağları güçlendirdiğini ve toplumsal dayanışmayı artırdığını belirtti. Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Özhan, Nevruz'un bu anlayışı güçlendiren önemli bir gün olduğuna işaret etti.

Kırgınlıkların sona erdiği, hoşgörü ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir gün olarak Nevruz'un önemine değinen Milletvekili Özhan, vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Genç nesillere de seslenen Milletvekili Özhan, Nevruz'un taşıdığı anlamın iyi kavranması ve bu kültürel mirasın yaşatılması gerektiğini belirterek, kültürel değerlerin korunmasının milli kimliğin güçlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Milletvekili Özhan, mesajının sonunda başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, bu anlamlı günün sağlık, huzur, bereket ve dayanışma getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE