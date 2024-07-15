Kaza, Adıyaman Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi 2. Çevre yolu üzeri 26173 sokakta meydana geldi. Faik C. İdaresindeki 02 ADZ 506 plakalı kamyon, Ramazan Tok idaresindeki 27 ANR 615 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan tok ağır yaralanırken, motosiklette bulunan yolcu Sait Tok ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Tok isimli şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : PHA