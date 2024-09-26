Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, , robotik ve minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajlarla tüm dünyada robotik kalp cerrahisi rüzgarının estiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Minimal İnvaziv Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serkan Durdu, Türkiye’de kalp cerrahisi alanında geleneksel yöntemlere olan eğilimi ve bu eğilime karşı robotik ve minimal invaziv tekniklerin önemini vurgulayan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Serkan Durdu, toplumda hâkim olan geleneksel cerrahi yöntemlere duyulan güvenin, modern cerrahi tekniklere geçişte bir engel oluşturduğunu ifade ederken, robotik ve minimal invaziv cerrahinin sunduğu avantajların göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof.Dr. Serkan Durdu, Türkiye'de bu modern tekniklerin yaygınlaşmasına yönelik çabaların hız kazandığını belirterek, canlı cerrahi vakalar ile bu konuda toplumsal farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Durdu, “Minimal invaziv ve robotik cerrahi, hastalarımıza daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süresi ve daha düşük komplikasyon oranları sağlıyor. Ancak, ne yazık ki toplumda geleneksel yöntemlerin daha güvenli olduğuna dair bir inanış hâkim. Bu inanışı değiştirmek ve modern cerrahi yöntemlerin faydalarını daha geniş kitlelere anlatmak zorundayız” dedi.

CANLI VAKALARLA BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ

Prof. Dr. Serkan Durdu'nun öncülüğünde gerçekleştirilecek olan “Cardiac Memorial 2024” bilimsel toplantısında, canlı cerrahi vakalarıyla topluma robotik ve minimal invaziv cerrahinin etkinliği gözler önüne serileceğini ifade ederek, “Bu cerrahi tekniklerin sunduğu avantajları sadece uzmanlara değil, topluma da göstermeliyiz. Canlı cerrahi vakalar, bu konuda en etkili farkındalık yaratma yollarından biri” şeklinde konuştu.

Durdu, Türkiye’nin kalp cerrahisinde dünya ile yarışan bir seviyeye ulaştığını ve bu modern tekniklerin daha geniş bir kitle tarafından benimsenmesi gerektiğini belirterek, “Toplumda yaygın olan geleneksel cerrahi yöntemlere olan güveni kırarak, minimal invaziv cerrahinin sunduğu yenilikçi ve hasta dostu çözümleri tanıtmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı .