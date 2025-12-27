Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Sıraca köyü ile Baltalı ve Dalince mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, depremden aylar geçmesine rağmen barınma ve yaşam koşullarında ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Bölgedeki köylerin mevcut durumunun içler acısı olduğunu dile getiren vatandaşlar, yaşanan tabloyu 'Gazze'yi andırıyor' sözleriyle tarif etti.

'Konteynerlerde Yaşam Mücadelesi Veriyoruz'

Vatandaşlar, deprem sonrası birçok ailenin hâlâ çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, özellikle yaşlıların zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalıştığını, çocukların ise soğuk, hastalık ve güvensizlik ortamında büyüdüğünü vurguladı. Kış şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getiren köy sakinleri, 'Daha kaç kış böyle geçecek?' çağrısında bulundu.

'Sesimiz ya Duyulmadı ya da Bilerek Görmezden Gelindi'

Sorunlarını defalarca yetkililere ilettiklerini belirten vatandaşlar, yapılan çağrıların ya karşılık bulmadığını ya da görmezden gelindiğini dile getirdi. Köylerin sahipsiz olmadığını vurgulayan bölge halkı, yaşadıkları mağduriyetin görmezden gelinmesini kabul etmediklerini söyledi.

'Artık Kulaklarınızı Kapatmayın'

Herhangi bir ayrıcalık ya da lüks talep etmediklerini belirten vatandaşlar, taleplerinin yalnızca insanca yaşam koşulları, güvenli konutlar ve adil muamele olduğunun altını çizerek, 'Bu ülke bu kadar mı sahipsiz kaldı? Yoksa bazı köylerin, bazı insanların acısı daha mı değersiz? Biz lüks istemiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Sadece insanca yaşam, güvenli ev, adil muamele istiyoruz. Artık kulaklarınızı kapatmayın. Artık gözlerinizi başka tarafa çevirmeyin. Kahta'nın köyleri sahipsiz değildir. Bu insanlar kaderine terk edilemez' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE