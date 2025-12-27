Adıyaman Beşpınar Mesire Alanı'nda bulunan şelalede, suyun akış yönünün tersine doğru yüzmeye çalışan balıklar görenlerin dikkatini çekti. Şelalede akıntıya karşı ilerlemeye çalışan balıkların görüntüleri, Türkiye'de Van Gölü'nde üreme döneminde akıntıya karşı yüzmesiyle bilinen inci kefalini andırdı.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, tuzlu ve sodalı sularda yaşayabilen ender türlerden biri olarak biliniyor. Sazangiller familyasına ait olan bu türün, dünyada yalnızca Van Gölü kapalı havzasında bulunduğu belirtiliyor.

İnci kefalleri her yıl üreme dönemi geldiğinde büyük sürüler halinde göç ediyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularının üremeye elverişli olmaması nedeniyle, su sıcaklıklarının 13 dereceye ulaşmasıyla birlikte akarsulara giren balıklar, yumurtalarını bırakmak üzere akıntıya karşı yüzerek üst kesimlere ilerliyor. Yumurtlama sürecinin ardından tekrar göle dönüyorlar. Bu döngü her yıl nisan ayında başlayıp temmuz ayına kadar devam ediyor.

Kaynak : PERRE