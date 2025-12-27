Adıyaman merkezde, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzede esnafın ticari hayata yeniden tutunabilmesi amacıyla Balıkesir Belediyesi tarafından inşa edilen Balıkesir Çarşısı'nda faaliyet gösteren 86 esnaf, AFAD tarafından gönderilen tahliye tebligatına tepki göstermişti. Tepkilerin ardından Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Balıkesir Çarşısı esnafını ziyaret ederek, tahliye tebligatına ilişkin basın açıklaması yaptı. Başkan Alsan, 'Balıkesir Çarşısı yeni yeni oturmuşken, tekrar bu esnafımıza 'gidin başka yere taşının' demek ihmalkarlıktır, vicdansızlıktır' dedi.

Balıkesir Çarşısı'nın deprem sonrası kent için bir can suyu olduğunu vurgulayan Alsan, çarşının konteyner değil, prefabrik yapılardan oluştuğunu ve yüksek maliyetle inşa edildiğini belirtti. Burada faaliyet gösteren esnafın yıllardır vergi veren, emeğiyle ayakta duran Adıyamanlılar olduğunu ifade eden Alsan, yapılan hizmetler için devlete teşekkür ederken, 'Bir hafta içinde boşaltın' tebligatının bu emeklere yakışmadığını dile getirdi.

Başkan Alsan açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu Çarşı, Esnafın Alın Teriyle Yapıldı'

'Bugün Balıkesir çarşısındayız. Biz buraya Anahtar Parti il başkanı olarak değil bir Adıyaman'ın evladı olarak gelmiş bulunuyoruz. Balıkesir çarşısındaki esnafımız geçen hafta, bir tebligat gelip bir hafta içinde buranın boşaltılması gerektiği duyurulmuş, ihbar edilmiş. Fakat şöyle bir durum var. 6 Şubat depremlerinden sonra Balıkesir Çarşısı hem Adıyaman esnafımıza hem vatandaşımıza can suyu olmuş bir çarşımızdır. Burası bir konteyner çarşı değildir. Burası prefabrik yapılardan oluşan bir çarşıdır. Yapılırken maliyeti yüksek olan bir çarşıdır. Buraya buradaki esnafımızın da dahil olduğu, yıllarca vergiler ödenerek, bu devlete hizmet edinerek, hem esnaf olarak hem vergi ödeyerek bu çarşıda alın teri dökmüş esnafımız burada iş yerleri vardır, iş yapmaktadırlar. Sanki böyle bir kendileri ırgatlık yapmış da burayı yapmışlar gibi bir avlu oluşturuluyor ama bu vatandaşımız 99 yılında yaşadığımız 17 Ağustos depreminden bu yana deprem vergisi adı altında bir vergi ödemektedir. Yani bu yapılan işler buradaki esnafımızın da alın teriyle yapılmış işlerdir.

'Bir Haftada Boşaltma Talebi Kabul Edilemez'

Adıyaman Valimiz başta olmak üzere depremi bizimle yaşayan milletvekillerimize buradan yetkililere sesleniyoruz. Çünkü o tarihlerde vekil değillerdi. Yanlış hatırlamıyorsam dört vekilimizin iki vekili bizle beraber 6 Şubat depremlerini yaşadı. Bir vekilimiz hayatını kaybetti depremde. Bu acıların üstüne bugün bu çarşının bir hafta içinde boşaltılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur. Yanlış bir cümle kurmak istemiyoruz ama şöyle bir durum var; Bizim milletimizin dilindedir, gönlündedir. 'Allah devletimize zeval vermesin' diye meşhur bir lafımız vardır. Her zaman böyledir. Buradaki esnafımız da, biz bu açıklamadan önce esnafımızı gezdik. Hepsinin diline pelesenk olmuş; 'Allah devletimize zeval vermesin. Bize buraları yaptılar. Allah bin kere razı olsun' diyorlar. Biz de söylüyoruz, tekrar ediyoruz; Yapanlardan Allah razı olsun. Fakat 'bir hafta sonra boşaltın' tebligatı bu yapılanlara yakışmamıştır. 6 Şubat depreminden sonra Balıkesir Çarşısı esnafı boşaltılma talebiyle bir deprem daha yaşamıştır. Bu işler bir haftada olacak işler değildir.

'Bu Mesele Siyaset Üstü Bir Meseledir'

Buradaki esnafımızın talebi, 'biz burada ömür boyu kalalım, buraları kullanalım, buralar bizim malımız olsun, bizden çocuklarımıza geçsin' değildir. Vatandaşımız, esnafımız diyor ki; 'bize belli bir süre verilsin, biz bu süre içinde dükkanlarımızı boşaltalım.' Bir haftada bir tabela yaptıramazsınız yeni dükkana. Esnaf yeriyle bellidir, yeriyle bilinir. Burada esnafımız iki yıldır mücadele ediyor, kendi müşterisini buralara çekebilmek için. Daha yeni yeni oturmuşken bu iş, tekrar bu esnafımıza 'gidin başka yere taşının' demek ihmalkarlıktır, vicdansızlıktır. Tekrar bu insanlar bir dükkan bulabilse bile en az bir sene, iki sene müşterisine yer tarif etmek zorunda kalacaktır. Bu insanlar şu anda yerinde dönüşüm yaptırıyor. Kendi evlerini, yıkılan evlerini. Yarın öbür gün TOKİ kanalıyla yapılan evlere ödemeler başlayacak. KOSGEP'ten çekilmiş olan kredilerin ödeme günü gelmiş durumda. Kış günü bir ay, iki ay sonra Ramazan Ayı'na gireceğiz. Ramazan üstü kış günü bu esnaf kaderine terk edilemez. Bizim yetkililerimize çağrımız şudur, beklentimiz şudur; Ben burada sadece bir Parti İl Başkanı olarak değil, bir memleket evladı olarak buradaki esnafın bir kardeşi olarak konuşuyorum. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Buradaki esnafımıza 6 ay, 1 sene müsaade edilirse o süreç içerisinde TOKİ kanalıyla yapılan, Emlak Konut kanalıyla yapılan rezerv alanlar, dükkanlar bitirilmiş olur. Yerinde dönüşümle yapılan yapılar bitirilmiş olur.

'6 Ay, 1 Sene Daha Uzatma İstiyoruz'

Bu esnafımızın yıkılan dükkanları var. Şu anda yapılıyor. Geçerler oraya. Burada bir esnafımızın dediği gibi 'biz kaplumbağa gibi evimiz sırtımızda gezemeyiz daha fazla.' Her gün bir yere, bugün burada, yarın orada bu iş olmaz. Esnaflık böyle bir şey değil. Esnaf yeriyle bilinir. Bizim yetkililerden ricamız şudur; Vatandaşımız ömür boyu burada kalmak istemiyor. Vatandaşımızın talebi; şu yerinde dönüşümler bitsin rezerv alanlar bitsin, biz dükkanlarımıza geçelim, orada faaliyetlerimize devam edelim.' Başka bir talebimiz yoktur. Bu talebi karşılanması için dört milletvekilimize, Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze açık çağrımızdır. Vatandaşımızı üzmeyin. Vatandaşımızı kaderine terk etmeyin. Özür diliyorum ama 90 tane esnaf bir Suriyeli etmiyor. Maalesef 90 tane esnaf burada ekmek kazanmaya çalışıyor. Kendi çabasıyla, emeğiyle, alın teriyle. Suriyeliler başımızın tacı. Biz burada ayrım yapmak için söylemiyoruz ama biz 15 senedir, 20 senedir Suriyeli kardeşlerimize bakmış bir devletiz, bakmış bir milletiz. Burada 6 ay daha 90 tane esnafımıza bakamıyorsak bize yazıklar olsun. Tekrar son olarak yetkililerimize çağrıda bulunuyoruz; 6 ay, 1 sene daha uzatma istiyoruz. Başka bir isteğimiz, ricamız yoktur.

'Depremde Yıkılmış Bir Şehri, Bir Kez Daha Bu Çarşıyı Boşaltarak Yıkmayın'

Vatandaş adına buradayız. Esnafımız adına buradayız. Onların yanındayız. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sayın vekillerimize de ricamız; gelin, esnafımızı kendiniz dinleyin, kendi kulaklarınızla duyun. Esnafın talebi nedir? Vatandaşın talebi nedir? Kendiniz dinleyin. Hak vereceksiniz. Haksız bir davanın peşinden gitmiyorlar. 'Bir haftada boşaltın' talebi yanlış bir taleptir. Kimseden bunu isteyemezsiniz, kimseden bunu bekleyemezsiniz. Ricaımız bir sene, altı ay bu iş uzatılsın, altı ay sonra okul yapılsın. Bu içinde bulunduğumuz parsel on beş dönüm bir parsel. Bunun beş dönümüne kurulu bu çarşı. Arkada on dönüm yeriniz var. Biz akıl vermek için söylemiyoruz, özür diliyoruz ama bunun vaziyet planlarını, mimari projelerini değiştirebilirsiniz. Vatandaşı yerinden, yurdundan etmek yerine bu işleri değiştirmek daha kolaydır. Burada 90 kişi var. Her biri 5 kişiye baksa 400 kişi buradan ekmek yiyor. Bu işler öyle kolay işler değil. Depremde yıkılmış bir şehri, bir kez daha bu çarşıyı boşaltarak yıkmayın.'

'Deprem Dönemimde Destek Verenleri Bugün Yanımızda Göremiyoruz'

Basın açıklamasının ardından konuşan Balıkesir Çarşısı esnafı Levent Karar, milletvekillerinin çarşıya gelerek mevcut durumu yerinde görmelerinin ve esnafın yaşadığı sıkıntılara tanıklık etmelerinin önemli olacağını ifade ederek, 'Başkanım konuştu. Birçok şeye de değindi. Fakat ben şunu isterdim. Bir vatandaş olarak iktidar partisi milletvekilleri bu çarşı yapılırken, bu çarşılar teslim edilirken sağ olsunlar geldiler yanımızda oldular, destek oldular ama maalesef bugün hiçbirini burada göremiyoruz. Keşke onlar da şu anda gelip bizim buradaki bu ahvalimize şahit olup bize yardımcı olsalar. Yani ben biraz daha esnaf ağzıyla konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Başkanım zaten halimize tercüman oldu. Şahsınızda hepinize çok teşekkür ediyorum. Esnafın hali budur. Allah bize yardım etsin. Biz 6 Şubat'ı yaşadık. Bir 6 Şubat'ı da esnaf olarak yaşatmasınlar bize. Biz bunu istiyoruz' dedi.

'Bu Yaşta Yeniden Yerinden Edilmek İstemiyoruz'

Balıkesir Çarşısı esnafı Ayşegül Kasap ise Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, 'Sayın Valimizden ve Milli Eğitim Müdürü'nden bir ricam var. Ben 65 yaşındayım. Bu yaştan sonra depremden dolayı esnaf oldum. Kendileri annelerini babalarını sokağa atabiliyorlar mı? Biz kendilerinin anneleri babalarıyız. Bizi sokağa atıyorlar. Kendilerinden ricamız; bize bir süre versinler. Ondan sonra bir yıl bize bir süre versinler ya da altı ay bize bir süre versinler. Biz de o zaman başımızın çaresine bakarız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE