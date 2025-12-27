Beşiktaş Kulübü'nün mali durumu, 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklandı. Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali konularıyla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve Beşiktaş'ın toplam borcunu açıkladı.

Şentürk, 31 Ağustos 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olduğunu belirtti. Önceki dönem ile karşılaştırıldığında, 3 ayda borçta ciddi bir artış yaşandığı görüldü. Bir önceki Divan Kurulu toplantısında, borç 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL olarak açıklanmıştı.

Toplantıda, Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, kulübün mali yapısının değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, gelir-gider dengesi ve borç yönetimi konularında üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, borç artışının detaylarına ve mali stratejilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü yönetimi, kulüp üyelerinin mali konular hakkında doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla toplantılara devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca kulübün mali disiplininin sağlanması, gelir artırıcı projelerin hayata geçirilmesi ve giderlerin kontrol altına alınması için uygulanacak stratejiler değerlendirildi. Beşiktaş yönetimi, borç yükünün azaltılması ve kulübün finansal sağlığının güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

Kaynak : PERRE