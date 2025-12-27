Açılışta kandil mesajı ve deprem şehitleri anıldı

Toplantının açılışında basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür eden Sevinçtekin, Regaip Kandili'ni kutladı. Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinde Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşları rahmetle andığını ifade eden Sevinçtekin, depremde yaşamını yitirenleri 'deprem şehitleri' olarak nitelendirdi ve geride kalanlara sağlık ve sabır diledi.

'42 derneği bünyesinde barındırıyoruz'

ADYAFED'in merkezi İstanbul'da bulunan ve 42 derneği çatısı altında toplayan bir federasyon olduğunu hatırlatan Sevinçtekin, İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Federasyonun yalnızca İstanbul'da değil, Adıyaman için de sürekli faaliyet içerisinde olduğunu vurgulayan Sevinçtekin, 'Adıyaman'a hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz' dedi.

'Depremin ilk gününden itibaren sahadaydık'

Federasyonun deprem sonrası çalışmalarına da değinen Sevinçtekin, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'da bulunduklarını belirterek, Mimar Sinan Parkı'nda yaklaşık bir ay boyunca iftar çadırı kurduklarını aktardı. Bu süreçte çorba, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunduklarını söyleyen Sevinçtekin, 'O günlerde bir tas çorbanın bile ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük' ifadelerini kullandı.

Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının depremin ardından büyük bir gayret gösterdiğini belirten Sevinçtekin, felaketin büyüklüğü karşısında herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi.

'Basın, toparlanma sürecinde kritik rol oynuyor'

Adıyaman'ın tekstil yatırımları, yerinde dönüşüm projeleri ve yeni konut teslimleriyle toparlanma sürecine girdiğini ifade eden Sevinçtekin, bu süreçte basının önemine dikkat çekti. Basının hem eksiklikleri hem de yapılan çalışmaları kamuoyuna taşıyarak yetkililerin harekete geçmesini sağladığını söyleyen Sevinçtekin, deprem sürecinde medyanın güçlü olduğu illere kaynakların daha hızlı ulaştığını hatırlattı.

Adıyaman'daki basın emekçilerinin zor şartlar altında özveriyle çalıştığını vurgulayan Sevinçtekin, kentte görev yapan gazetecilere teşekkür etti.

Engelli vatandaşlara akülü sandalye desteği

Deprem sonrası yürütülen özel yardım çalışmalarına da değinen Sevinçtekin, doğuştan engelli olan ya da depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara yönelik olarak 70 adet akülü sandalye dağıttıklarını belirtti. Bu çalışmanın, federasyonun deprem sonrası gerçekleştirdiği önemli sosyal desteklerden biri olduğunu ifade etti.

6. Adıyaman tanıtım günleri 8-11 Ocak'ta

Toplantının ana gündem maddesi olan 6. Adıyaman Tanıtım Günlerinin 8-11 Ocak tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini açıklayan Sevinçtekin, etkinlik kapsamında Adıyaman'ın kültürel mirasının, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin tanıtılacağını söyledi.

Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Safvan Bin Muattal Hazretleri ve Arsemia gibi önemli tarihi ve turistik alanların tanıtımının yapılacağını belirten Sevinçtekin, etkinliğin kentin turizm potansiyeline katkı sunmasını hedeflediklerini kaydetti.

Mekân değişikliği ve devlet desteği

Tanıtım günlerinin önceki yıllarda Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlendiğini hatırlatan Sevinçtekin, yeni belediye yönetimiyle yaşanan bazı sorunlar nedeniyle mekân değişikliğine gidildiğini ifade etti. Sevinçtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, etkinliğin Atatürk Havalimanı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan kapalı alanda yapılacağını söyledi.

Bu alanda İstanbul'da nüfusu ve sivil toplum gücü bulunan birçok ilin tanıtım günlerini düzenlediğini belirten Sevinçtekin, etkinlik takvimi kapsamında o hafta Şanlıurfa'nın tanıtım günlerinin gerçekleştirildiğini de aktardı.

Hedef kitle: İstanbul'daki genç Adıyamanlılar

Tanıtım günlerinin ana hedef kitlesinin, İstanbul'da yaşayan ve resmi rakamlara göre sayıları 200 bini aşan Adıyamanlılar olduğunu ifade eden Sevinçtekin, özellikle genç nesle dikkat çekti. Birçok gencin Adıyamanlı kimliğine sahip olmasına rağmen memleketini hiç görmediğini ya da yeterince tanımadığını söyleyen Sevinçtekin, ulaşım maliyetleri nedeniyle Adıyaman'a gitmenin zorlaştığını, bu nedenle Adıyaman'ı İstanbul'a taşıdıklarını belirtti.

Etkinlikte Adıyamanlı esnafların yöresel ürünlerle stant açacağını ifade eden Sevinçtekin, nar, biber, pestil gibi ürünlerin tanıtılacağını, gastronomi, folklor ve sanat değerlerinin de ziyaretçilere sunulacağını kaydetti. Bu süreçte Adıyaman Valiliği, belediye başkanları ve kaymakamların destek verdiğini söyledi.

Sanatçılara vefa

Konuşmasında Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunan sanatçılara da teşekkür eden Sevinçtekin, merhum Kahtalı Mıçı'yı rahmetle andı. Kahtalı Mıçı'nın Adıyaman'ı Türkiye genelinde tanıtmada öncü bir rol üstlendiğini belirten Sevinçtekin, sanatçının tanıtım günlerine karşılıksız destek verdiğini ifade etti. Latif Doğan başta olmak üzere yaşayan sanatçıların da her zaman federasyonun yanında olduğunu dile getirdi.

Katılım çağrısı

Toplantının geç saatte düzenlenmesi nedeniyle basın mensuplarından özür dileyen Sevinçtekin, Adıyaman Valisi, üniversite rektörü ve belediye başkanlarını ziyaret ederek etkinliğe davet ettiklerini söyledi. Federasyonun herhangi bir maddi beklentisi olmadığını vurgulayan Sevinçtekin, amaçlarının siyasetçiler ve bürokratlarla İstanbul'daki hemşehrileri bir araya getirerek memleket hasretini gidermek ve bu geleneği sürdürmek olduğunu ifade etti.

Deprem acılarının hâlâ taze olduğunu ancak hayatın devam ettiğini belirten Sevinçtekin, 'Adıyaman yeniden ayağa kalkmalı' diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PERRE